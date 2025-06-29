مستجدات حرب الإبادة: مجازر الاحتلال تتواصل في قطاع غزة وسط صمت دولي

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة مجازر جديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها 5 شهداء، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف استهدف خيمة نازحين قرب بئر زنون والشاعر بالمواصي غرب خانيونس. الشهداء هم: أمير زياد أبو معروف، منة زياد أبو معروف، قاسم إياد أبو معروف، محاسن مهدي أبو معروف، وصفاء حسن أبو معروف.

وفي تطورات أخرى، قصفت مدفعية الاحتلال مواصي رفح جنوبي القطاع، واستهدفت المناطق الشرقية لحي التفاح وجنوب شرق جباليا. كما فجّر جيش الاحتلال ريبورت مفخخ في جباليا البلد شمال غزة ونسف منازل سكنية وسط خانيونس.

طائرات الاحتلال الحربية شنّت غارات مكثفة استهدفت خيمة نازحين في محيط مفترق السامر بمدينة غزة، ومنزلًا في حي الزيتون، فيما سقطت شظايا القذائف المدفعية داخل المستشفى الأردني الميداني غرب خانيونس.

الهجمات تزامنت مع قصف عنيف استهدف مناطق الشيخ ناصر شرق خانيونس، ومخيم النصيرات وسط القطاع. في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المباني السكنية في المناطق الشرقية لخانيونس وشمالي النصيرات، ضمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها في حرب الإبادة المستمرة.

وقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل مأساوي، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 81 شهيدًا و422 مصابًا، بينما لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب القصف المستمر.

منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر العدوان العسكري عن استشهاد 56,412 فلسطينيًا وإصابة 133,054 بجروح متفاوتة، معظمهم من النساء والأطفال، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. كل ذلك يجري وسط صمت دولي مطبق، يعجز عن وقف حرب إبادة باتت تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان في القطاع المحاصر.