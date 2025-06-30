8 شهداء وإصابات بقصف مدارس للنازحين في غزة وشمال القطاع

استشهد 8 مواطنين مدنيين وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي "عنيف" استهدف مدارس تؤوي نازحين في مدينتي غزة وجباليا، بينما ترافق ذلك مع قصف مدفعي مُكثف وإطلاق نار من الآليات العسكرية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني، بأن 4 مدنيون أرتقوا شهداء وأصيب آخرون في استهداف جوي إسرائيلي للطابق الثاني من مدرسة "الحرية" في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكر مراسل "الرسالة نت" أن طيران الاحتلال شنّ قصفًا عنيفًا وأحزمة نارية، تزامنًا مع قصف مدفعي، طال المناطق الشرقية لحي الزيتون حي الشجاعية، شمالي القطاع، ومحيط مسجد الأبرار في حي الزيتون.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، مساء الأحد، سلسلة غارات عنيفة وهستيرية وأحزمة نارية على مدينة غزة، لا سيما المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية للمدينة، وفق ما أشار سكان محليون.

وقال مصدر في "الإسعاف والطوارئ"، إن 4 شهداء ارتقوا وأصيب 15 مدنيًا، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "حلاوة" التي تؤوي نازحين بجباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

وبيّنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، أن 68 شهيدًا ارتقوا وأصيب المئات من المواطنين المدنيين، جرّاء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد.