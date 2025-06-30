54 قتيلا "إسرائيليا" منذ مطلع حزيران الجاري

قُتل 54 إسرائيليًا؛ جنود ومستوطنين، منذ مطلع حزيران/ يونيو الجاري، خلال العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة وإثر الحرب التي استمرت لـ 12 يومًا مع إيران، وتعرضت خلالها مدن ومستوطنات الاحتلال لقصف إيراني عنيف وغير مسبوق.

وأفادت منصة "عكا" للشؤون الإسرائيلية في إحصائية تابعتها "الرسالة نت" اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال اعترف بمقتل 20 من ضباطه وجنوده خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن 33 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا قُتلوا خلال الـ 12 يومًا التي شنّت فيها حكومة نتنياهو عدوانًا على إيران، عقب رد الحرس الثوري بقصف صاروخي عنيف.

5 قتلى شمال قطاع غزة..

وأوضحت المعطيات أن 3 جنود من جيش الاحتلال قُتلوا يوم 2 حزيران في معارك جباليا شمال قطاع غزة، وآخر اليوم؛ 29 حزيران، في تفجير عبوة ناسفة في جباليا، بالإضافة لجندي في معارك حي الشجاعية يوم 4 حزيران.

حصاد خان يونس..

وفي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، قُتل 4 جنود في معارك مع المقاومة الفلسطينية يوم 6 حزيران، وآخر يوم 15 حزيران. بينما أُعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي بتفجير عبوة ناسفة في مبنى مفخخ بالمدينة ذاتها يوم 16 حزيران.

ونبهت "عكا" إلى أن المقاومة الفلسطينية قتلت يوم 18 حزيران الجاري، جنديًا إسرائيليًا من خلال عملية قنص استهدفت جنود الاحتلال المتوغلين في خان يونس. وقبلها (في 17 حزيران) قُتل جندي آخر بتفجير عبوة ناسفة في ناقلة جند مدرعة.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 7 ضباط وجنود من وحدة الهندسة، يوم 25 حزيران/ يونيو الجاري، في كمين للمقاومة الفلسطينية بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

قتلى آخرون..

وادعى جيش الاحتلال بأن أحد جنوده قُتل، يوم 3 حزيران الجاري، في حادث سير بعد عودته من القتال في غزة. بينما قتل آخر يوم 5 حزيران متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل 8 أشهر في ذات المعارك.

قتلى صواريخ إيران..

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لمصادر طبية، مقتل 25 إسرائيليًا، في الفترة ما بين 13- 18 حزيران/ يونيو الجاري، في القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف منشآت ومواقع إسرائيلية.

وكشفت النقاب عن العثور على جثة مستوطنة إسرائيلية في "بات يام" قرب تل أبيب، يوم 19 حزيران، بعد عمليات بحث تحت الأنقاض استمرت 4 أيام.

ونوهت إلى مقتل إسرائيليتين داخل ملجأ في "رمات غان" و"كرمئيل" بعد تفعيل الإنذارات من سقوط صواريخ إيرانية، بالإضافة لمقتل جندي إسرائيلي وعائلته (4 قتلى) في قصف صاروخي إيراني بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع، صباح يوم 24 حزيران.

وتُواصل قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023، عدوانها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة. بينما أوقفت حربها على إيران بعد 12 يومًا من العدوان.