شؤون العشائر في غزة: مجزرة الزيتون امتداد لسياسة التجويع والإبادة

أدانت الهيئة العامة لشؤون العشائر في قطاع غزة بشدة ما وصفته بـ"الجريمة البشعة" التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة، مؤكدة أن هذا الهجوم يشكل امتدادًا لسياسة ممنهجة تهدف إلى تجويع السكان المدنيين ونشر الفوضى.

وقالت الهيئة في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت"، إن الغارة التي استهدفت مركز التوزيع أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 مواطن، وإصابة نحو 4000 آخرين، في حين لا يزال قرابة 40 شخصًا في عداد المفقودين.

وأضافت أن "الاحتلال يحوّل مراكز توزيع الغذاء والمواد الإنسانية إلى مصائد موت ومعسكرات اعتقال"، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل جرائم حرب وإبادة جماعية، ومحاولة لكسر صمود الشعب الفلسطيني ودفعه نحو الاستسلام أو التهجير القسري.

وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، داعية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة"، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات دون قيود.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده رغم الحصار والجوع، متمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة.