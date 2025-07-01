"حماس": انتشار التهاب السحايا بين أطفال غزة ينذر بكارثة صحية

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من خطورة الانتشار المتزايِد لمرض التهاب السحايا بين الأطفال، وتسجيل مئات الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، إن "الانتشار المتزايد يُنذِر بكارثة ومخاطر جديدة تتهدّد أطفال قطاع غزة، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية، وتفاقم المجاعة وانقطاع حليب الأطفال وحالات سوء التغذية الناتجة عن الحصار والاستهداف المركّز لجيش الاحتلال الفاشي".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، خصوصاً منظمة الصحة العالمية، بالتدخل الفوري لإنقاذ أطفال غزة الذين يواجهون مأساة إنسانية غير مسبوقة، والتحرك لكسر الحصار الصهيوني الظالم، وإمداد قطاع غزة بالمستلزمات الطبية.

وأكدت أن إنقاذ أطفال غزة "مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية" لا تحتمل التأجيل في ظل الأوضاع التي يعيشها القطاع.