ترامب: "إسرائيل" وافقت على هدنة لـ 60 يومًا تفضي لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل الثلاثاء، إنّ "إسرائيل" وافقت على الشروط اللازمة لإبرام هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة، لمدة 60 يومًا، تمهيدا لإنهاء الحرب.

وأشار ترامب، في منشور له على منصّة "تروث سوشال"، إلى أنه يأمل أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية حماس بهذا الاتفاق، "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره.

وكان القيادي في حركة حماس طاهر النونو، أكد، الإثنين، أن الاتصالات مع الوسطاء بشأن وقف الحرب على غزة، مستمرة ولم تتوقف، لكن عدم جدية الاحتلال للوصول إلى اتفاق، يحول دون إحراز تقدم.

وقال النونو، خلال مقابلة صحفية، إن حركته جاهزة للوصول إلى اتفاق يتضمن النقاط الأربع الأهم، وهي: وقف الحرب والانسحاب من غزة والإغاثة والإعمار وتبادل الأسرى.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ635 تواليًا، حيث يرتقي الشهداء من النساء والاطفال، وتنهار المنازل على رؤوس ساكنيها، دون أن تتوقف استهدافات الاحتلال للمجوعين في أنحاء القطاع.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، لـ 56 ألفًا و647 شهيدًا، بالإضافة لـ 131 ألفًا و105 مصابًا بجروح متفاوتة.

كما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025، 6315 شهداء، إلى جانب 22064 إصابة، وفق آخر معطيات نشرتها وزارة الصحة.