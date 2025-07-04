مقتل 3 جنود "إسرائيليين" وإصابة آخرين في معارك قطاع غزة

أعلنت مصادر عبرية، يوم الجمعة، عن مقتل جنديين، وإصابة آخرين، بعضهم بجروح خطرة، جراء حدث أمني "صعب" في قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن جنديين من لواء "جولاني" قُتلا، جراء استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدروع في خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضحت أن عملية انتشال الجنديين القتيلين والجرحى من خانيونس استغرقت 5 ساعات.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي في معارك شمالي القطاع.

ومنذ 18 آذار/مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي.

وترتكب قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.