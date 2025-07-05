ترامب معلقاً على رد "حماس" حول المقترح الأخير: حسنًا هذا جيد

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار بأنه "أمر جيد"، مشيرا إلى أنه لم يتلق إفادة بشأن تطورات المفاوضات حتى الآن.

وقال "ترامب" الليلة أمام الصحفيين: إنه "من الجيد أنّ حماس قالت إنها ردت بروح إيجابية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاق ترامب أنه "قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام".

وقالت حركة "حماس" مساء أمس الجمعة، في بيانٍ رسمي، إنها قدمت ردًا اتسم بـ "الإيجابية" للوسطاء حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الحركة أنها قدمت الرد بناءً على مشاوراتها الداخلية مع الفصائل، مؤكدةً أنّها "جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت".

من المقرر أن ينعقد اليوم السبت لمناقشة ملف الأسرى والوضع في غزة.