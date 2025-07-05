بوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينيًا في غزة خلال شهر

اتهم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مرتزقة أمريكيين بقتل 550 فلسطينيًا خلال شهر واحد، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في قطاع غزة.

وأوضح بوريل، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الضحايا سقطوا خلال تجمعهم عند نقاط توزيع المساعدات التابعة لما تُسمّى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تحظى بدعم أمريكي وإسرائيلي، واصفًا ما يجري بـ"المروع".

وانتقد بوريل صمت مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية، واتهمهما بعدم الرغبة في التحرك لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.

وتنفذ كل من تل أبيب وواشنطن، منذ 27 مايو/أيار، خطة توزيع مساعدات "إنسانية" خارج إشراف الأمم المتحدة، أجبرت الفلسطينيين على الاختيار بين الجوع أو رصاص الاحتلال. وقد بلغت حصيلة الضحايا نتيجة هذه الخطة حتى يوم الخميس 652 شهيدًا و4537 مصابًا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

يُذكر أن بوريل تبنّى منذ بداية الإبادة الجماعية موقفًا نقديًا حادًا تجاه إسرائيل، ووجّه انتقادات علنية لمفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة أورسولا فون دير لاين بسبب انحيازها للاحتلال.

وكان بوريل قد أنهى مهامه الرسمية في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث خلفته في المنصب كايا كالاس.

المصدر: وكالة الأناضول