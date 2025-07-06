انتحار جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين بمعارك شمال القطاع

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جنديًا إسرائيليًا انتحر "حرقًا" بعد إصابته باضطرابات نفسية عقب مشاركته في العدوان على غزة ولبنان، في حين أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين آخرين بمعارك مع المقاومة في شمال غزة.

وذكر موقع والا العبري، أن الجندي الإسرائيلي دانيئيل إدري، انتحر بعدما أحرق نفسه داخل سيارته قرب صفد نتيجة إصابته باضطرابات ما بعد الصدمة بعد مشاركته في العدوان على غزة ولبنان.

في حين، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديين أصيبا بجراح جراء إصابة آلية هندسية بصاروخ مضاد للدروع في معارك شمال قطاع غزة.

والجمعة الماضية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جنديين إسرائيليين في المعارك مع المقاومة الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة، فيما أوردت مواقع إسرائيلية بوقوع حوادث أمنية في عدة مناطق بالقطاع.

وكثفت فصائل المقاومة -الأسابيع الأخيرة- نشر مشاهد مصورة لعملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية شمالي القطاع وجنوبه، في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا بالقطاع -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن مقتل 882 جندياً وضابطاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في حوادث عملياتية او بنيران صديقة، بينما أصيب 6032 جندياً خلال الفترة نفسها.