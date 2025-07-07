حماس: المساعدات تحوّلت لمصائد موت وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة استمرار ما وصفتها بـ"الآلية القاتلة" للمساعدات في قطاع غزة، والتي تحوّلت إلى مصائد موت تفتك بالمدنيين العزّل، تحت إشراف مباشر من قوات الاحتلال وغطاء أمريكي، في ظل تصاعد أعداد الشهداء بشكل يومي.

وفي تصريح صحفي صدر اليوم الإثنين، أكدت الحركة أن هذه الآلية الإجرامية تسهم في تعميق المأساة الإنسانية في القطاع، مجدّدة مطالبتها بالعودة إلى الآليات الأممية لإيصال المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة.

وأشارت حماس إلى أن الاحتلال يواصل استهدافه المتعمد لمراكز الإيواء والمدارس التي تأوي آلاف النازحين، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى يوميًا، في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية.

كما نددت الحركة باستمرار غارات الاحتلال على المستشفيات والمراكز الطبية، معتبرة ذلك جريمة ممنهجة تستهدف ما تبقى من المنظومة الصحية المنهارة في القطاع.

وفي سياق متصل، حذّرت حماس من استخدام الاحتلال "العطش" كسلاح جديد، بعد تصعيد استهدافه لمحطات تحلية المياه، ضمن سياسة تجويع وترهيب ممنهجة تطال أكثر من مليوني مواطن في غزة.

وأكدت الحركة أن استمرار هذه الجرائم على مدار 21 شهراً دون أي رادع، يحمّل المجتمع الدولي ومؤسساته، وكذلك الدول العربية والإسلامية، مسؤولية أخلاقية وقانونية تستوجب تحركًا عاجلًا وفوريًا لوقف هذه المجازر.