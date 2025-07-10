هآرتس: جيش الاحتلال يؤكد انتحار أحد جنوده داخل قاعدة عسكرية

أكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي، اليوم، انتحار أحد جنوده في إحدى القواعد العسكرية، وذلك بعد أيام من تداول وسائل إعلام عبرية أنباءً حول الحادث.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الجندي يُدعى دانيال إدري، وقد أقدم على إنهاء حياته بعد أن "عجز عن تحمّل الأهوال التي عاشها"، بحسب ما ورد في تقارير سابقة.

وأوضح بيان الجيش أنه تم فتح تحقيق في ظروف الحادث، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق ستحال إلى مكتب المدعي العام العسكري فور الانتهاء منه.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التقارير عن تدهور في الحالة النفسية لعدد من جنود الاحتلال، لا سيما بعد مشاركتهم في العمليات العسكرية الأخيرة.