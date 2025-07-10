استشهاد الصحفي أحمد أبو عيشة في قصف إسرائيلي غرب النصيرات

استُشهد الصحفي أحمد أبو عيشة، أحد كوادر وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إثر قصف مباشر نفذته طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفه أمام منزله في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت الوكالة أن الزميل أبو عيشة كان عائدًا من خيمة الصحفيين، حيث كان يزاول عمله الإعلامي في توثيق جرائم الاحتلال ونقل معاناة المواطنين، قبل أن يُستهدف أثناء توقفه أمام منزله.

وأكدت "فلسطين اليوم" أن الشهيد لم يكن في موقع عسكري، ولم يحمل سوى كاميرته، مشيرة إلى أن استهدافه يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة بحق الصحفيين في غزة.

وباستشهاد أبو عيشة، يرتفع عدد شهداء الطواقم الإعلامية في قطاع غزة، الذين استُشهدا خلال أدائهم واجبهم المهني في تغطية العدوان.

وأدانت الوكالة استهداف الصحفيين، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار محاولات الاحتلال لطمس الحقيقة، مؤكدة استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية رغم المخاطر.