مستشفى الكويت الميداني: نقص الوقود يُهدد بتوقف الخدمات خلال 48 ساعة

أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني، الواقع في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، عن نفاد وشيك لكميات الوقود المتوفرة لديه، مؤكداً أن الإمدادات الحالية لن تكفي لتشغيل المرافق الحيوية لأكثر من 48 ساعة.

وأوضح المستشفى في بيان نقلته "الرسالة نت" أنه بدأ فعليًا باتخاذ إجراءات تقشفية تهدف إلى تمديد القدرة التشغيلية، حيث قرر إيقاف العمليات الجراحية تدريجيًا، وحصر خدمات الإسعاف بالحالات الطارئة فقط، إلى جانب تقليص ساعات العمل في أقسام الأشعة والمختبر.

وأشار المستشفى إلى أنه يُواجه أيضًا أزمة متفاقمة نتيجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، الأمر الذي يُعطّل تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ويُعرّض حياة الجرحى، ومرضى الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل، والأطفال، لمخاطر جسيمة.

وبيّن المستشفى أن هذا التدهور الحاد جاء نتيجة إغلاق المعابر بشكل كامل، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع إدخال الوقود والإمدادات الطبية والإنسانية.

وحذر القائمون على المستشفى من أن توقف العمل بشكل كامل سيُفضي إلى كارثة صحية تهدد حياة مئات الآلاف من المرضى والجرحى، خصوصًا في منطقة المواصي التي تستضيف نحو 700,000 نازح ومقيم.

واختتم المستشفى بيانه بمناشدة عاجلة للجهات المعنية والمنظمات الدولية والإنسانية، مطالبًا إياها بالتحرك الفوري لتأمين الوقود والإمدادات الطبية والغذائية، بما يضمن استمرار الخدمات الصحية، ويحمي أرواح المدنيين في واحدة من أكثر المناطق تضررًا في القطاع.