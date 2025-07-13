"يونيسف": إصابة أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية بغزة

قالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إنه تم تشخيص إصابة أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية في قطاع غزة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأضافت "يونيسف"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أكثر من 1,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، موضحة أنها زيادة للشهر الرابع على التوالي.

وطالبت "يونيسف"، بضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بسرعة، وعلى نطاق واسع.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.