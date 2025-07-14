تصاعد الأحداث الأمنية شرق غزة: مقتل جنود ومحاولة أسر آخر

تشهد المناطق الشرقية من مدينة غزة، حتى اللحظة، تصعيدًا عسكريًا عنيفًا، وذلك بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين على الأقل جراء استهداف قوة بقذيفة مضادة للدروع، وتفعيل "إجراء حنيبعل" عقب محاولة أسر جندي، تم العثور عليه لاحقًا وفق الرواية الإسرائيلية.

ويستمر القصف المدفعي المكثف باتجاه حي التفاح ومحيط شارع الجرو شمال شرقي المدينة، إلى جانب إطلاق كثيف للقنابل الدخانية وتحليق مروحي واستطلاعي مكثف في الأجواء.

التطورات المتسارعة تأتي في ظل حديث وسائل إعلام عبرية عن "حدث أمني صعب جدًا" شرق غزة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من جبهة اشتباك وتكتم على تفاصيل حدث أمني ثانٍ لا تزال طبيعته غير واضحة حتى الآن.