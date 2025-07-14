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الاحتلال يعلن استهداف دبابات في السويداء جنوب سوريا

الرسالة نت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عن استهداف عدة دبابات في محافظة السويداء جنوب سوريا، في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في المنطقة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال "هاجمت قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع، في محافظة السويداء جنوبي سوريا"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة الهجوم أو نتائجه.

وتشهد محافظة السويداء منذ أيام مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة من أبناء الطائفة الدرزية وعشائر بدوية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.

 

 

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