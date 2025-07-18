إيطاليا تدين قصف "إسرائيل" كنيسة بغزة وتؤكد عدم تبرير هجماتها

أدانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الخميس، قصف "إسرائيل" كنيسة بمدينة غزة، مؤكدة أن هجماتها على المدنيين الفلسطينيين "غير مقبولة ولا يمكن تبريرها".

وفي وقت سابق الخميس، أُصيب نازحون فلسطينيون، بينهم الأب جبرائيل رومانيلي، كاهن رعية كنيسة "دير اللاتين ـ العائلة المقدسة"؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف الكنيسة شرق مدينة غزة.

وقالت ميلوني عبر منصة "إكس"، إن "الغارات الإسرائيلية على غزة استهدفت كنيسة العائلة المقدسة".

وأكدت أن "الهجمات التي تشنها إسرائيل على المدنيين (الفلسطينيين) منذ أشهر أمر غير مقبول، ولا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر هذا الموقف".

فيما قالت بطريركية اللاتين بالقدس، في بيان: "تعرضت كنيسة العائلة المقدسة في غزة صباح اليوم لهجوم، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، بينهم الأب جبرائيل رومانيللي"، وأفادت بأن "أضرار جسيمة لحقت بمبنى الكنيسة".

وتعد كنيسة "دير اللاتين" من أقدم المراكز الدينية المسيحية بغزة، وتحولت منذ بدء الحرب إلى ملاذ للمدنيين، خصوصا العائلات المسيحية التي تواجه ظروف النزوح والحصار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.