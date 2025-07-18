نقابة الموظفين بغزة تطالب بتحرك دولي لإدخال الطعام للقطاع

وجهت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة نداء عاجل إلى كل نقابات الموظفين ،والعمال وأحرار العالم للتحرك من أجل إدخال الطعام والمساعدات لغزة.

ودعت النقابة في بيان صحفي تلقته " الرسالة نت " كل أحرار العالم، وإلى النقابات العمالية والمهنية بكل تخصصاتها، للقيام بفعاليات ضاغطة تدفع نحو تحرك فوري لإدخال الغذاء والمساعدات المتكدسة على حدود غزة، بينما أهلها يموتون جوعًا، لأن الاحتلال يمنع دخولها.

وتابع البيان " من قلب القصف والإبادة والتجويع، نطلق هذا "تحرّكوا الآن ..لا تتركوا الآلاف يموتون جوعًا أمام الكاميرات وعلى الهواء مباشرة.. لا تتركوا الإنسانية تتحطم أمام أعينكم، بينما أطفالكم يلعبون ويأكلون، وأطفال غزة ينهشهم الجوع"

وقالت إن أكثر من مليوني إنسان اليوم في قطاع غزة يعيشون تحت وطأة مجاعة قاتلة، تحصد أرواح الصغار قبل الكبار، وتفتك بالنساء الحوامل، والرضع، وحتى بالأجنّة في بطون أمهاتهم، نتيجة للحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع، منذ عامين، وسط إبادة جماعية وقصف متواصل من الجو والبحر والبر.

ويأتي ذلك في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لأزمة تجويع وتعطيش وحصار ممنهج منذ إغلاق المعابر قبل 139 يوماً، وحصار مدقع وحرب إبادة جماعية مستمرة لليوم الـ650 على التوالي.