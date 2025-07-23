منتدى الإعلاميين ينعى الصحفية ولاء الجعبري والصحفي تامر الزعانين

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفية ولاء الجعبري التي ارتقت برفقة زوجها وأطفالها إثر قصف إسرائيلي استهدف شقتهم السكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، والصحفي تامر الزعانين الذي استشهد خلال عملية اختطاف الدكتور مروان الهمص مؤخرًا.

وأكد المنتدى أن استشهاد الجعبري والزعانين يرفع عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 231 صحفيًا، في واحدة من أفدح الفواتير التي يدفعها الجسم الصحفي الفلسطيني خلال أداء واجبه المهني والوطني.

وجدد المنتدى التزامه بمواصلة المسيرة الإعلامية على نهج من وصفهم بـ"فرسان الكلمة"، الذين ضحوا بحياتهم من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، مجددًا العهد بالوفاء لتضحياتهم.

كما استنكر منتدى الإعلاميين الصمت الدولي تجاه الجرائم المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، داعيًا إلى تحرك فوري لحمايتهم وتمكينهم من أداء مهامهم وفقًا لما تكفله القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.