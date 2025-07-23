مصادر إعلامية: فصائل المقاومة تسلّم ردها على المقترح لوقف إطلاق النار

أفادت مصادر فلسطينية مقرّبة من مسار المفاوضات بأن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية سلّمت، اليوم، ردّها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح المقدّم للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الرد تناول بشكل رئيسي ثلاثة ملفات محورية، هي: دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، وضمانات واضحة لوقف الحرب بشكل كامل، إضافة إلى خرائط الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من مناطق التوغّل.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط دولية وإقليمية متزايدة لدفع الأطراف نحو التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب المتواصلة منذ شهور، وسط أوضاع إنسانية متدهورة في القطاع المحاصر.