العكلوك: الاحتلال يستهدف التأمين والمساعدات لنشر الفوضى والمجاعة

حمّل الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصعيد الهجمات ضد المدنيين وطواقم تأمين المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه السياسة تهدف إلى نشر الفوضى وتعميق المجاعة بين السكان.

وقال العكلوك في تصريحات خاصة لـ"الرسالة": "في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال مذابح بحق طالبي المساعدات جنوب القطاع، شرع اليوم باستهداف مباشر لعناصر التأمين في شمال القطاع، في محاولة لشلّ الجهود الإنسانية وزرع الفوضى والجوع."

وأكد أن هذه الجرائم المتواصلة "تعكس رغبة الاحتلال في استمرار مذبحة التجويع، وسط صمت دولي وعربي مريب، وتواطؤ أمريكي فاضح."

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت مجموعة من عناصر تأمين المساعدات شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 منهم، فيما أصيب 45 مواطنًا جراء إطلاق النار على طالبي المساعدات قرب مفرق النابلسي غربي غزة، بحسب ما أعلن مستشفى القدس في المدينة.

ودعا العكلوك إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن العشائر ستواصل دورها في حماية أبناء شعبها رغم التهديدات.