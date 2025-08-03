سيناتور أميركي: لا تسامح مع مجاعة غزة

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي، برايان شاتز، إننا "نختلف حول أمور كثيرة بالسياسة الخارجية، لكن لا تسامح مع مجاعة غزة".

وأضاف شاتز، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الخلط بين معارضة "إسرائيل" ومعارضة حقها بالوجود استراتيجية سخيفة.

وأوضح أن "نتنياهو يجعل الإسرائيليين واليهود غير آمنين في كل أنحاء العالم".

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.