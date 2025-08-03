أبو عبيدة: كتائب القسام مستعدة للتجاوب مع إدخال مساعدات للأسرى بشرط فتح الممرات الإنسانية

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، استعداد الكتائب للتعامل بإيجابية مع أي طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى الاحتلال لدى المقاومة.

وأوضح أبو عبيدة أن قبول إدخال الطرود مشروط بفتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لتوفير الغذاء والدواء لأبناء الشعب الفلسطيني في جميع مناطق قطاع غزة، إضافة إلى وقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بكل أشكالها خلال أوقات تسلم الطرود.

وشدد على أن كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى، مؤكداً أنهم يتلقون نفس مستوى الغذاء الذي يتوفر للمجاهدين ولعموم سكان القطاع، ولن يُمنحوا امتيازاً خاصاً في ظل سياسة التجويع والحصار المستمرة.