آلاف المغاربة يتظاهرون في طنجة رفضا للتجويع "الإسرائيلي" بغزة

شارك آلاف المغاربة، الأحد، في مسيرة حاشدة بمدينة طنجة، تضامنا مع الفلسطينيين، ورفضا للتجويع الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاءت المسيرة استجابة لدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين حيث جابت عددا من الشوارع الرئيسية في طنجة.

وشهدت المسيرة هتافات تندد بمخططات التهجير التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، إلى جانب رفض التجويع الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وطالب المتظاهرون بإدخال المساعدات الإنسانية فورا وإنهاء المجاعة التي تسببت فيها "إسرائيل".

ورفعوا شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع غزة في وجه المجاعة والإبادة المتواصلة.