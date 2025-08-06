تظاهرة في تل ابيب ضد توسيع الحرب واحتلال غزة

تظاهر مئات الاسرائيليين، مساء الثلاثاء، في تل أبيب وأغلقوا عدة طرق للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإعادة أسرى الاحتلال في غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الشرطة أعادت فتح شارع أيالون الجنوبي في تل أبيب أمام حركة المرور، بعد أكثر من ساعة من إغلاقه جراء احتجاجات نظمها متظاهرون طالبوا الحكومة بالإسراع في إعادة المحتجزين في غزة.

وأشعل المتظاهرون الإطارات وسط الطريق، قبل أن تقدم شرطة الاحتلال على فض الاحتجاجات بحجة عدم الحصول على تصريح قانوني، بحسب الصحيفة.

وأفادت الشرطة في بيان أن المتظاهرين "أشعلوا النيران وواجهوا عناصر الشرطة، مما عرَّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر نتيجة دخولهم إلى الطريق أثناء حركة السيارات".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت 16 متظاهرا بعد استخدامها وسائل تفريق الاحتجاجات ضدهم، وذكرت أنه جرى إعادة فتح مسالك "أيالون" أمام حركة السير.

كما نظم المئات وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لدعوات ذوي الأسرى.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، من أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على وشك اتخاذ قرارات قد تُسبب كارثة لدولة إسرائيل، وذلك عقب أنباء عن توجه الأخير إلى المضي نحو احتلال قطاع غزة.