"ترامب" يفرض عقابًا باهظًا على جامعة أمريكية لتضامن طلابها مع غزة

طالب الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، جامعة كاليفورنيا بدفع غرامة ضخمة بقيمة مليار دولار، على خلفية طريقة استجابتها للتظاهرات الطلابية المتعلقة بحرب غزة عام 2024، بينما واصلت إدارته اتهام الجامعة بمعاداة السامية.

واعتبر رئيس الجامعة جيمس ميليكين، أن هذه الغرامة التي تعادل 5 أضعاف المبلغ الذي وافقت جامعة كولومبيا على دفعه لتسوية اتهامات فيدرالية مماثلة بمعاداة السامية، من شأنه أن "يدمر بالكامل" نظام جامعة كاليفورنيا.

وأضاف "ميليكين" الذي يشرف على 10 حُرُم جامعية تشكل نظام جامعة كاليفورنيا، أن المديرين تلقوا طلب المليار دولار يوم الجمعة وهم بصدد مراجعته.

وعندما سئل حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، عضو مجلس إدارة جامعة كاليفورنيا، عن غرامة ترامب خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أجاب "سنقاضيه"، متهما الرئيس بمحاولة إسكات الحرية الأكاديمية.

ووصف "نيوسوم" الغرامة أنها "ابتزاز"، مشيدا بنظام جامعة كاليفورنيا باعتباره "أحد أسباب كون كاليفورنيا ركيزة الاقتصاد الأميركي، وأحد أسباب وجود عدد أكبر من العلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل لدينا، مقارنة بأي ولاية أخرى"، وفقا لفرانس برس.

وفي السياق، طالبت الحكومة الأمريكية الجامعة أيضًا بدفع 172 مليون دولار لـ "تعويض" الطلاب اليهود وغيرهم ممن تضرروا جراء التمييز المزعوم.

وتعاني جامعة كاليفورنيا التي تصنف باستمرار من بين أفضل الجامعات العامة في الولايات المتحدة، من تجميد إدارة ترامب لأكثر من نصف مليار دولار من المنح الفدرالية المخصصة لها.

واتبع البيت الأبيض الأسلوب نفسه لانتزاع تنازلات من جامعة كولومبيا، كما يحاول استخدامه أيضًا لإجبار جامعة هارفارد على الرضوخ.

ويتضمن الاتفاق مع جامعة كولومبيا أن تتعهد بالامتثال لقواعد تمنعها من مراعاة العرق في القبول أو التوظيف، إضافة إلى تنازلات أخرى أثارت حفيظة نيوسوم.

وعمت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين عشرات الجامعات الأميركية عام 2024 التي شهدت حملات قمع من قبل الشرطة وأعمال عنف في مخيمات الاعتصام التابعة للطلاب.