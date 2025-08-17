غارات "إسرائيلية" تستهدف محطة كهرباء باليمن

هز دوي انفجارين في العاصمة اليمنية صنعاء ،فجر اليوم الأحد، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء.

ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا في وقت مبكر اليوم الأحد دوي انفجارين على الأقل، قرب محطة كهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء.

وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من على الموقع المستهدف، وفقا للسكان، دون توفر مزيد من المعلومات.

وأفاد مصدر بالدفاع المدني بوقوع عدوان استهدف محطة حزيز للكهرباء بمديرية سنحان جنوب صنعاء والذي استهدف مولدات الكهرباء بالمحطة وأخرجها عن الخدمة قبل أن يعلن عن إخماد النيران الناجمة عن العدوان.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله حزام الأسد في تغريدة على حسابه بموقع إكس "عدوٌ مجرم ومفلس، لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية كهرباء، مياه".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مهاجمة أهداف عمق اليمن قرب العاصمة صنعاء ، واستهداف بنى تحتية للطاقة يزعم استخدامها من قبل الحوثيون بعد هجمات استهدفت إسرائيل بالمسيّرات والصواريخ.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على اليمن في يوليو/تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وفي المقابل، تشن جماعة أنصار الله، دعما لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.