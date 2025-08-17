بركات: تهديدات "كاتس" المتكررة لليمن دليل على الفشل واليأس

قال الكاتب الفلسطيني خالد بركات، عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار الثوري البديل، في تصريح خاص:

"إن التهديدات المتكررة لليمن التي يطلقها وزير حرب العدو، يسرائيل كاتس، ليست سوى تعبير عن حالة فشل ويأس يعيشها الكيان، في ظل حالة الارتباك والخوف التي تعصف بمجتمعه مع كل صاروخ يمني ينطلق باتجاه فلسطين المحتلة".

وأشار بركات إلى أن "العدو الإسرائيلي يشعر بحالة من العجز المتضاعف بسبب خفوت الإدانة الدولية والإقليمية للعمليات اليمنية، وخاصة من بعض الدول التي تُحرجها الصواريخ والمسيرات اليمنية وتضعها في مواجهة مباشرة مع شعوبها."

وأكد بركات أن "أزمة العدو الإسرائيلي تتفاقم مع تعاظم التأييد الشعبي العارم للعمليات اليمنية، على المستويين العربي والإسلامي والدولي، الأمر الذي يزيد من عزلة الكيان ويفضح هشاشته أمام تنامي جبهة المقاومة."

وختم بركات بالتشديد على أن حركة المسار الثوري البديل تدعو إلى "وحدة قوى المقاومة العربية والإسلامية وتلاحمها الشعبي خلف المقاومة في غزة والضفة باعتبارها السبيل لإلحاق الهزيمة بالكيان، ووقف عدوانه ومنع التهجير على طريق إنهاء وجوده الاستعماري على أرض فلسطين."