5 وفيات جديدة نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة جديدة في قطاع غزة؛ نتيجة سوء التغذية والتجويع، التي تسبب بها العدوان العسكري الإسرائيلي والحصار المستمر للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، إن 5 مواطنين؛ بينهم طفلان، استشهدوا نتيجة سوء التغذية.

وأفادت بارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 263 شهيدًا؛ بينهم 112 طفلًا.

وأمس الأحد، ذكرت معطيات فلسطينية رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن 7 مواطنين استشهدوا بسبب سوء التغذية في القطاع المحاصر.

وتتفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق، حيث يمنع الاحتلال دخول جميع المساعدات الإنسانية منذ مارس/ آذار الماضي، بما فيها حليب الأطفال والمكملات الغذائية العلاجية، ولم تسمح سوى بمرور كميات محدودة.

ورغم سماح الاحتلال، في الأسابيع الماضية بدخول عشرات الشاحنات الإنسانية يوميا إلى قطاع غزة بعد انتقادات دولية حادة في أعقاب منع دخولها للمساعدات منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، فإنها سهلت عمليات سرقتها ووفرت الحماية لذلك.