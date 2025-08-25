مئات المستوطنين يقتحمون حائط البراق والمسجد الأقصى

اقتحم جماعات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الإثنين، وأدوا طقوسًا تلمودية، تحت حراسة قوات الاحتلال، تزامنًا مع اقتحام المئات منهم منطقة حائط البراق.

وقالت مصادر مقدسية، إن قطعان المستوطنين رددوا أغاني بأصوات مرتفعة في ساحات الأقصى.

ويتعمد المستوطنون ممارسة طقوس وسلوكيات استفزازية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق ذاته، اقتحم مئات المستوطنين حائط البراق وأدوا طقوسًا تلمودية يصل صداها إلى المسجد الأقصى المبارك.

ومساء أمس، أدّى عشرات المستوطنين صلواتهم التلمودية ورفعوا علم لـ "الهيكل المزعوم" أمام أبواب الأقصى وداخل أزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة.