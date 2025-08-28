أسطول "الصمود العالمي" ينطلق من برشلونة لكسر الحصار عن غزة

أعلن مركز الصمود الإعلامي عن انطلاق أول مجموعة من قوارب "أسطول الصمود العالمي" من مدينة برشلونة الإسبانية يوم الأحد المقبل، 31 أغسطس 2025، في اتجاه شواطئ غزة المحاصرة. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود دولية متواصلة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

ويعد أسطول "الصمود العالمي" أكبر تحرك بحري مدني وإنساني باتجاه غزة، ويجمع أربع حركات شعبية كبرى، هي: "تحالف أسطول الحرية"، "المسيرة العالمية إلى غزة"، "قافلة الصمود"، و"صمود نوسانتارا الآسيوية". ويشارك في الأسطول آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، من بينهم محامون وأطباء وممرضون وصحفيون وبرلمانيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وأكد المنظمون أن المجموعة الثانية من القوارب ستكون جاهزة للإبحار بعد أربعة أيام من تونس، مع موانئ أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مشيرين إلى أن القوارب ستلتقي في قلب البحر الأبيض المتوسط لتبحر معًا نحو غزة.

وأشار المنظمون إلى أن الأسطول ينطلق وفق مبادئ إنسانية وقانونية، مستندًا إلى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات محكمة العدل الدولية، التي تلزم إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون أي عوائق.