استشهاد رئيس وزراء اليمن أحمد الرهوي في عدوان إسرائيلي

أعلنت رئاسة الجمهورية اليمنية، اليوم السبت، استشهاد رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي، إلى جانب عدد من رفاقه الوزراء، وذلك إثر استهداف إسرائيلي غادر أثناء انعقاد ورشة عمل اعتيادية للحكومة يوم الخميس الماضي، خُصصت لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من العمل.

وأوضحت الرئاسة أن عدداً من الوزراء أُصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة جراء العدوان الإسرائيلي، وهم يخضعون حالياً للرعاية الصحية.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن دماء الشهداء العظماء ستكون وقوداً ودافعاً لمواصلة طريق النضال والمقاومة، مشددة على المضي في الموقف الأصيل لليمن في إسناد ونصرة أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، والوقوف إلى جانب غزة في وجه العدوان، ودعت أحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم إبادة وحصار.