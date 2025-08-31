استشهاد 7 مواطنين أثناء انتظار المساعدات في نتساريم

استشهد سبعة مواطنين، اليوم الأحد، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للمدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، وهم:

1- صبري أحمد عبد اللطيف جبر

2- أسامة سامي أحمد

3- خليل رائد خليل الواوي

4- حسام سهيل اللي

5- شهيد مجهول الهوية

6- منتصر إبراهيم عبد الله أبو عيادة

7- محمد عبيد عبد الله أبو عيادة

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تواصل الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية ونقص الغذاء والدواء في قطاع غزة المحاصر.