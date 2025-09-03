 مدير المستشفى الميداني الأردني في غزة: باقون ولن نغادر المدينة رغم التحديات

أكد مدير المستشفى الميداني الأردني في غزة أن طاقم المستشفى باقٍ في القطاع ولن يغادر رغم الأوضاع الصعبة، مشددًا على أن هذا القرار جاء بتوجيهات واضحة من القيادة الأردنية العليا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد برئاسة د. علاء الدين العكلوك ممثل عن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مدير المستشفى "نحن سعداء لوجودنا هنا في غزة، وقد وجدنا من الأهالي غيرة ومحبة كبيرة تجاه المستشفى، ودعمًا واضحًا لجهودنا". وأضاف: "توجيهات قيادتنا واضحة، نحن باقون، لن نغادر، وسنواصل تقديم خدماتنا الطبية مهما كانت الظروف".

وأشار مدير المستشفى إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح محطة لتحلية المياه لخدمة المنطقة، وتوزيع مساعدات إضافية؛ ضمن المشاريع الإنسانية التي يشرف عليها المستشفى. كما لفت إلى أن الكادر الطبي يعمل على مدار 24 ساعة، مضيفًا: "الطبيب لا يرتاح إلا ساعة أو ساعتين خلال اليوم، وهذا يعكس حجم الجهد المبذول".

وأكد أن أبواب المستشفى مفتوحة لكل من يحتاج، وأن كل ما هو متوفر لديهم هو تحت تصرف الجرحى والمرضى. واختتم بالقول: "نحن لا نريد تسليط الأضواء على ما نقدمه، فهذا واجبنا الإنساني والأخلاقي تجاه أهلنا في غزة".

من جهته؛ أشاد العكلوك بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في دعم أبناء شعبنا؛ مشيدا أيضا بموقف العشائر الأردنية الداعمة لشعبنا وقضيته.

وثمن جهود المستشفى الأردني؛ وإصراره على بقاء تقديم الخدمات في مدينة غزة.