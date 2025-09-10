هجوم جديد على أسطول الصمود قبالة تونس

تعرضت السفينة الأكبر ضمن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، ليلة الأربعاء، لهجوم جديد بطائرة مسيّرة حارقة قبالة السواحل التونسية، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وتمكنت فرق الإطفاء وطاقم السفينة لاحقاً من السيطرة على النيران، ونجا الطاقم على متن الأسطول من الاستهداف.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت يستعد فيه الأسطول لمتابعة رحلته باتجاه القطاع المحاصر، في مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ سنوات، وسط تحذيرات متصاعدة من مخاطر تعرّض السفن المشاركة لهجمات متكررة.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود لكسر الحصار من تونس إن الأسطول سيبحر اليوم إلى غزة كما هو مقرر مهما كانت الظروف والأحوال.

وخلال مؤتمر صحفي، أضافت اللجنة المنظمة أن ما حدث لإحدى سفن الأسطول في تونس قيد التحقيق الأمني لكن الحادث لن يَثنيَ الأسطول ولن يغير وجهته، وأن تركيز المشاركين ينصب الآن على ما يجري في قطاع غزة، وأن عزيمتهم كبيرة لكسر الحصار.