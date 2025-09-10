القوات اليمنية تستهدف أهدافا حساسة للاحتلال في محيط القدس

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله الحوثي، مساء الثلاثاء، عن استهدافها عدة أهداف حساسة للاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2) الانشطاري متعدد الرؤوس.

وأكدت القوات اليمنية، في تصريح وصل "الرسالة نت"، أن العملية العسكرية حققت هدفها بنجاح وتسببت بهروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وأشارت القوات إلى تنفيذها عملية عسكرية بـ3 طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون وهدفين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوبي الاراضي المحتلة.

وشددت القوات اليمنية على استمرارها في عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.