أكدت مصادر عبرية، مساء يوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على وسط الكيان.

وأفادت المصادر بأن صفارات الإنذاردوت في تل أبيب وغربي القدس المحتلة ومنطقة الوسط عقب إطلاق صاروخ يمني.

وسمع دوي انفجارات في أجواء وسط الضفة الغربية عقب إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب مصادر ميدانية.

في غضون ذلك أكدت مصادر عبرية أن طائرة نتنياهو هبطت اضطراريًا بعد إقلاعها بدقائق بفعل الصاروخ اليمني.

وفي وقت سابق اليوم شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على ميناء الحديدة غربي اليمن.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جماعة "أنصار الله" ضرب الكيان الإسرائيلي ردًا على حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.