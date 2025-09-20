حماس: الاحتلال يسعى لعزل القدس وفرض واقع استيطاني جديد

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس، هارون ناصر الدين، أن خطوة الاحتلال الأخيرة المتمثلة في توزيع بطاقة جديدة على سكان بلدات الجيب (حي الخلايلة) شمال غرب القدس، والتي تقيد دخول حامليها إلى أماكن محددة ولأغراض معينة، تمثل تطبيقاً عملياً لسياسة عزل القدس وتقطيع أوصالها وصولاً للسيطرة الكاملة عليها.

وأوضح ناصر الدين أن هذا القرار يكشف تعامل الاحتلال مع هذه المناطق باعتبارها أراضي "إسرائيلية"، وهو ما يعد إعلان ضم فعلي وخطوة خطيرة نحو تكريس الفصل العنصري وتهجير المقدسيين من بلداتهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الانتهاكات اليومية في القدس المحتلة، من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، وهدم المنازل، واعتقال الشبان، وفرض القيود على حركة المقدسيين، بهدف إفراغ المدينة من أهلها وفرض واقع استيطاني جديد.

وشدد القيادي في الحركة على أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع أمام هذه السياسات، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وداعياً الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الضم والتهجير وحماية المقدسات.