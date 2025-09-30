الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر "الإداري" بحق 41 معتقلًا

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 معتقلًا.

وأشارت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إلى أن قائمة المعتقلين الذين صُدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (أوامر جديدة وأوامر تجديد) هي:

1. إبراهيم مصطفى علي حميدة- المزرعة الشرقية-4 شهور

2. إدريس شامي محي الدين أبو دبور-الظاهرية-6 شهور

3. أسامة ساكب محمد بياتنه-أبو قش-4 شهور

4. المقداد عبد الرحمن محمد شواورة-بيت لحم-4 شهور

5. أنس نادر محمود احميدان-رام الله-4 شهور

6. داود ابراهيم عبد الله اغنيمات-صوريف-6 شهور

7. همام عيسى جبرين مخامره-يطا-6 شهور

8. مروان عدنان ابراهيم خليفه-مخيم الفوار-5 شهور

9. سعيد ياسر وديع قرعان-نابلس-4 شهور

10. عبد الرحمن غسان عايد أبو شرخ-الظاهرية-6 شهور

11. فتحي عبد الفتاح محمد ياسين-6 شهور

12. أسعد إبراهيم الحجه-كفرنعمة-6 شهور

13. رامي عبد اللطيف محمد الطياح-طولكرم-3 شهور ونصف

14. صهيب محمد طاهر برغوثي-دير أبو مشعل-4 شهور

15. آدم حامد جميل أبو عرقوب-دورا-6 شهور

16. محمد أحمد محمد زقوت-4 شهور

17. إبراهيم هاشم محمد حامد-سلواد-4 شهور

18. أدهم ياسين محمد أبو عصيده-تل-4 شهور

19. أدهم ياسر خالد فشافشة-جبع-6 شهور

20. أنور سلامة أحمد أبو عره-6 شهور

21. إسماعيل سليمان إسماعيل أبو زينه-حلحول-6 شهور

22. جمال نواف عبد اللطيف جوابره-العروب-4 شهور

23. يوسف سامر إبراهيم جلايطة-أريحا-6 شهور

24. مالك سعدات تيسير عطايا-كفرنعمة-4 شهور

25. 14. مجاهد وليد محمد صالح-قباطيه-6 شهور

26. مؤيد أمين عبد النبي محمد-عقبة جبر-4 شهور

27. محمد هاني عبد الحميد جعبري-الخليل-4 شهور

28. محمد يحيى عبد الله حامد-سلواد-4 شهور

29. محمد سميح خالد ابو حرب-نور الشمس-6 شهور

30. محمد سعيد خليل عبد القادر قطناني-نابلس-6 شهور

31. محمد عامر حسن بركات-عنبتا-6 شهور

32. 21. نضال ضمان اسعد قرقش-نابلس-6 شهور

33. نور الدين حسن منصور فراج-نابلس-6 شهور

34. سليمان بلال محمد غيظان-قبيا-6 شهور

35. سعدي نضال سعدي امكريش-الخليل-6 شهور

36. عاطف محمد عاطف عزام-سلواد-4 شهور

37. عبد العزيز محمد موسى خضر-رام الله-6 شهور

38. علي داود محمد ريان-بيت دقو-4 شهور

39. فارس شرحبيل عبدالقادر عياد-المزرعة الشرقية-4 شهور

40. قسام فراس حمزة حنايشه-قباطيه-4 شهور

41. أسامة علاء جميل اطميزه-إذنا-6 شهور