حماس تثمن قرار كولومبيا طرد البعثة الدبلوماسية الصهيونية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تقديرها لقرار الرئيس الكولومبي، طرد ما تبقّى من أفراد البعثة الدبلوماسية الصهيونية في بلاده، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال، وذلك ردًّا على جريمة اعتراض أسطول الصمود البحري المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "نحيّي مواقف الحكومة الكولومبية والرئيس غوستافو بيترو وخطواتهم المُناهِضة للسياسة الصهيونية الإجرامية، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني لا سيما في ظل حرب الإبادة الوحشية".

وأضافت حماس: "ندعو دولنا العربية والإسلامية ودول العالم كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الاحتلال وعزله، والضغط من أجل وقف جرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".