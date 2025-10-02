المركز الفلسطيني للمفقودين يحذر من تعذيب الممرضة تسنيم الهمص

قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، إن قوة مسلحة من 5 عناصر اختطفت الممرضة تسنيم الهمص (24 عامًا) من نقطة طبية جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة، واقتادتها إلى منطقة تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال في رفح.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن عملية الاختطاف جاءت بعد نحو شهرين من اختطاف والدها الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في ظروف مماثلة قبل أن يتبين وجوده داخل السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الممرضة تسنيم، ومُطالب بالكشف عن مصيرها ومكان احتجازها والإفراج عنها وعن والدها.

وشدد على أن اختطاف الممرضة الهمص بهذا الشكل تعبير صارخ عن استخدام جيش الاحتلال قوات المستعربين والعصابات المسلحة في تنفيذ عمليات خطف ومن ثم إخفائهم قسرًا.

وتابع "جيش الاحتلال يتحمل المسؤولية عن اختطاف ممرضة من نقطة طبية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وحذر المركز، من إخضاع الممرضة الهمص للتعذيب واستخدامها في إطار الضغط والابتزاز لمحاولة نزع اعترافات منها أو من والدها.

وأردف "تلقينا عديد البلاغات عن حالات جديدة من المفقودين في مدينة غزة بمناطق تعرضت للقصف الجوي وتعذر فيها انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وكذلك في الأحياء التي تشهد توغلات للقوات الإسرائيلية".

وطالب المركز، المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية والمنظمات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتهم والتدخل للإفراج عن الطبيب الهمص وابنته، وضمان حمايتهم وإيلاء اهتمام أكبر بملف المفقودين والمخفيين قسرًا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.