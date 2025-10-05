"الضمير": الاحتلال يحتجز الممرضة الهمص في سجن "عسقلان" ويمنعها من لقاء محاميها

أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة إنها أبلغت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الممرضة تسنيم الهمص، التي اختُطفت قبل أيام من منطقة المواصي بخانيونس جنوب قطاع غزة، محتجزة حاليًا في سجن "عسقلان".

وبينت "الضمير" أنها كانت قد حصلت على توكيل رسمي من ذوي المختطفة الهمص لمتابعة قضيتها، وعلى إثره توجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصيرها ومعرفة مكان احتجازها.

من جانبه، قال علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير، في تصريح صحفي، إن الاحتلال يمنع الأسيرة الهمص من الالتقاء بمحاميها حتى السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأشار إلى أنه تم عرض الأسيرة الهمص، اليوم، على محكمة بئر السبع والتي مددت اعتقالها لمدة 45 يوما.

وعبرت مؤسسة الضمير عن قلقها البالغ إزاء جرائم الاختطاف التي تنفذها مجموعات مسلحة خاصة مدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة، وآخرها جريمة اختطاف الممرضة تسنيم مروان شفيق الهمص (23 عاما).

وحول تفاصيل اختطاف الهمص، ذكرت "الضمير" أنه بتاريخ 2 أكتوبر 2025، وعند الساعة 9:10، قامت مجموعة مسلحة خاصة، كانت تستقل سيارة من نوع "جيب"، باقتحام نقطة طبية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في منطقة مواصي خانيونس– الأرض الطيبة، واختطفت الهمص، واقتادتها إلى جهة مجهولة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجريمة تُعد امتدادًا لجريمة سابقة تم خلالها اختطاف والدها الدكتور مروان شفيق الهمص، على يد قوة خاصة بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2025، وهو لا يزال قيد الاحتجاز في سجن "عسقلان" وممنوع من زيارة ولقاء محامي حتى تاريخه.

وأدانت مؤسسة الضمير استمرار عمليات اختطاف المواطنين من قطاع غزة على يد مجموعات مسلحة خاصة مدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتسليمهم بشكل غير قانوني ومنافٍ لكل الأعراف الوطنية والإنسانية إلى سلطات الاحتلال.

وحمّلت المؤسسة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الممرضة الهمص وسلامتها، وكذلك عن حياة باقي المختطفين والمعتقلين، وطالبت بالسماح الفوري لمحامي المؤسسة بزيارة المعتقلة الهمص، والاطلاع على وضعها الصحي، والإفراج الفوري عنها.

وأكدت "الضمير" أن هذا الاعتداء يشكل تهديدًا للسلم الأهلي والأمن الداخلي، وانتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، وخروجًا على كل القيم الوطنية والإنسانية، وتواطؤًا غير مقبول مع سياسات الاحتلال القمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذرت من تداعيات هذه الممارسات على الأمن المجتمعي ووحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ودعت كافة المواطنين للتصدي لتلك المحاولات، لحماية السلم والأمن المجتمعي.