مظاهرة حاشدة في المغرب للمطالبة بوقف جريمة الإبادة في غزة

شهدت العديد من مدن العالم أمس الأحد مسيرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء التجويع والإبادة الجماعية في غزة، وتنديدا بالهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود.

في الرباط شارك آلاف المغاربة في المسيرة بدعوة من هيئات مدنية وأحزاب سياسية في الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على غزة.

وانطلق المشاركون من باب الأحد وسط العاصمة باتجاه مبنى البرلمان رافعين شعارات تطالب بوقف تجويع المدنيين في القطاع وكسر الحصار.

ورددوا هتافات تطالب بـرفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات، والضغط على إسرائيل لوقف محاولات تهجير الفلسطينيين.

ورفعوا الأعلام الفلسطينية إلى جانب المغربية، وهتفوا بعبارات تؤكد تضامنهم مع فلسطين منها "مغاربة مرابطون، للتطبيع رافضون" "تحية مغربية لفلسطين الأبية".

كما ندد المشاركون في المسيرة بالهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، وأحرقوا العلم الإسرائيلي خلال المسيرة.