مدير مجمع الشفاء الطبي: الوضع الصحي في قطاع غزة منهار تمامًا

قال مدير مجمع الشفاء الطبي إن الوضع الصحي في قطاع غزة منهار تمامًا، خصوصًا بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعظم مستشفيات مدينة غزة، ما جعل الطواقم الطبية عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المرضى والجرحى.

وأوضح المدير في تصريح صحفي، أن المستشفى يقدّم في الوقت الحالي إسعافات أولية فقط للمصابين بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع دون إدخال مساعدات عاجلة سيؤدي إلى سقوط ضحايا جدد بين المرضى والجرحى.

وأشار إلى أن إدارة المجمع تواصلت مع عدد من المنظمات الدولية وأبلغتها باحتياجات القطاع الصحي العاجلة، إلا أنها لم تتلقّ أي استجابة أو دعم فعلي منذ وقف الحرب، ما يفاقم الأزمة ويهدد حياة آلاف المرضى في غزة.