"داخلية غزة" تشيد بالإجماع الوطني والشعبي على رفض الفوضى والفلتان

أشادت وزارة الداخلية والأمن الوطني بحالة الإجماع الوطني والشعبي على رفض الفوضى والفلتان، معربة عن تقديرها للمواقف التي صدرت عن الفصائل والعائلات في قطاع غزة.

وثمّنت الوزارة في بيان تلقته "الرسالة نت"، "المواقف الأصيلة للعائلات والعشائر والفصائل والقوى الوطنية الرافضة للفوضى والفلتان".

وشددت أن هذه المواقف، تؤكد على استعادة الأمن والنظام والقضاء على مظاهر الانفلات، ورفْع الغطاء العائلي والعشائري عن كل من يساهم في استمرار حالة الفوضى أو يتساوق مع الاحتلال في محاولات ضرب السلم الأهلي.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لـلعائلات الفلسطينية كافة، التي عبّرت عن مواقف راسخة في رفض التعاون مع الاحتلال والوقوف صفّاً واحداً في وجه الفوضى، مؤكدة أن ارتباط "حفنة مارقة" بالاحتلال وتعاونها معه لا يعيب شعبنا أو عوائله الكريمة، بل تجعل تلك الشرذمة معزولة وطنياً ومجتمعياً.

وأكدت أنها على تواصل وتعاون وثيق مع كل العائلات والعشائر والفصائل، وتقف على خط واحد في سبيل استعادة الأمن والنظام والتخفيف من معاناة الشعب.

وأضاف البيان أن هذه المواقف تعبّر عن مسؤولية عالية وتمثل إجماعاً وطنياً وشعبياً في قطاع غزة، الذي ينشد تعزيز الأمن والنظام بعد عامين من الحرب، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستواصل أداء واجبها وفق القانون وبالتعاون مع مختلف شرائح المجتمع.

وختمت الوزارة بالتحذير من أن عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى والفلتان لن يكتب لهم البقاء أمام حالة الإجماع الوطني، مؤكدة أن مصير هذه الشرذمة الزوال والفناء السريع.