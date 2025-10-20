اليمن تشيع الشهيد الفريق ركن محمد الغماري

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم، مراسم تشييع مهيب لرئيس الأركان العامة الشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري في ميدان السبعين وجامع الشعب، وسط حضور رسمي وشعبي واسع فيما أُطلق عليه "يوم الوفاء لأهل الوفاء".

وانطلقت المراسم بمشاركة مئات آلاف المشيّعين من مختلف مديريات العاصمة ومحافظات الجمهورية، فيما تدفقت الحشود إلى ميدان السبعين وهي ترفع صور الشهيد وأعلام اليمن وفلسطين ورايات المشروع القرآني، في مشهد يعكس الالتفاف الشعبي حول رموز المقاومة والجهاد ضد العدوان الأميركي–الإسرائيلي ووحدة الميدان والدم.

وأمّ صلاة الجنازة مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين، الذي أكّد في كلمته أن المتعاونين مع العدوين الإسرائيلي والأميركي يُعدّون مرتدّين عن الإسلام، مشدداً على وجوب الإبلاغ عن كل من يثبت تورطه أو تستره على الخونة والعملاء.

وقال شرف الدين: "من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، داعياً إلى محاسبة كل من يثبت خيانته، ومؤكداً أنّ دماء الشهداء ستبقى منارة للأحرار في طريق التحرر والكرامة حتى يتحقق وعد الله بالنصر.

واعتبر المفتي أن استشهاد الغماري ورفاقه ابتلاء إلهي يصيب المؤمنين في سبيل الله، مستشهداً بالآية الكريمة: "وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفِ وَالْجُوعِ..."، مشيراً إلى أن هذه التضحيات تؤكد ثبات اليمن على موقفه الإيماني في نصرة فلسطين وغزة.

وختم مفتي اليمن كلمته بالدعاء للشهيد الغماري ورفاقه بالقبول والرفعة، مؤكداً أنّ دماءهم الطاهرة ستظل وقوداً لمسيرة التحرر ومصدر إلهامٍ لكل المقاومين في وجه الاحتلال والعدوان.

من ناحيته، صرّح القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء العلامة محمد مفتاح بأنّنا "نودّع اليوم علماً بارزاً من أعلام الأمة وشخصية من رموز وعظماء الأمة".

وأشار مفتاح إلى أنّ "الشهيد الغماري وصل بالمؤسسة العسكرية مع رفقائه إلى أعلى مستوى من العطاء وإلى ما يطمح به شعبنا".

كما أكّد أنّ "كل الأعداء اشتركوا في محاولة استهداف وقتل الفريق الركن المجاهد محمد عبد الكريم الغماري".

وبدأت مراسم الصلاة على جثمان الشهيد في جامع الشعب، ثم نقل إلى ميدان السبعين لإقامة مراسم التشييع الرسمية، قبل مواراته في الثرى إلى جوار الشهيد الرئيس صالح الصماد، في لفتة رمزية تعبّر عن وحدة القادة الشهداء في درب الجهاد والكرامة.

ويوم الخميس الماضي، زفّت القوات المسلحة اليمنية الشهيد الغماري شهيداً على طريق القدس، مشدّدةً على أن "العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمته".

وأشارت إلى أنّ "الغماري استشهد وهو في سياق عمله الجهادي وأداء واجبه الإيماني شهيداً سعيداً ضمن قافلة العظماء الشهداء على طريق القدس"، مشيرة إلى أن من بين الشهداء نجله حسين، البالغ 13 عاماً، وعدداً من مرافقيه الذين ارتقوا خلال العدوان على البلاد.