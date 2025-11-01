عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

القسام: نطالب بتوفير المعدات والطواقم للعمل على انتشال كل الجثث

الرسالة نت - غزة

أكدت كتائب القسام جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف.

وطالبت كتائب القسام الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن

وقالت الكتائب في تغريدة عبر تليجرام "قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على إدعاءات العدو"

