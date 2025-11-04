عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في فلسطين

الرسالة نت

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، مع بدء التداولات المالية، صباح اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، في الأسواق المحلية الفلسطينية.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل وفق التالي:

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل – 3.25 شيكل

سعر صرف الدينار مقابل الشيكل – 4.59 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل – 3.76 شيكل

سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل -  0.069 شيكل

سعر صرف  الليرة التركية : 0.077 شيكل 

جدير بالذكر أن أسعار الصرف قابلة للتغير خلال ساعات اليوم، وفق حركة الأسواق المحلية الفلسطينية وتأثرها المباشر بالأسواق العالمية.

