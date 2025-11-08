نقابة الصيادين بغزة: الصيد بغزة لا يزال ممنوعا منذ عامين

قال نقيب الصيادين بغزة زكريا بكر؛ إن الاحتلال يفرض منعا على الصيد ببحر القطاع منذ عامين.

وأوضح بكر لـ"الرسالة نت"، أن جميع المركبات التي تعمل بالوقود هي ممنوعة بشكل كامل من دخول البحر؛ وأن عملية الصيد تتم فقط عبر مركبات صغيرة تجرّ باليد تعرف بـ"الحسكات"، وهي لا تنتج أكثر من 2% مما يحتاجه سكان القطاع.

وأكدّ أن مجمل ما كان ينتج سنويا 3500 مليون طن تقريبا قبل حرب الإبادة؛ فيما الآن لا ينتج 2% منها.

وقدرّ الخسائر الشهرية للعدوان على قطاع الصيد بـ7 مليون خسائر غير مباشرة في قطاع الصيد؛ الذي يعتاش منه قرابة 6 آلاف عائلة صياد بغزة.

وأوضح أن الخسائر الاجمالية يصعب حصرها في ظل استمرار العدوان ومنع الصيادين من دخول البحر؛ علاوة عن الخسائر المباشرة التي تمثلت في تدمير قرابة 95% من مركبات ومحركاتهم وغرفهم ومخازنهم والقطاعات الملحقة من حسبة السمك ومصانع الثلج؛ وورش الصيانة.

وشددّ على أن قطاع الصيد وملحقاته دمرّت بشكل كامل تقريبا؛ في ظل شحّ كبير من المساعدات التي قدمت لقطاع الصيادين.

ولفت إلى أنه لا يزال 16 أسيرا لا يزالوا في السجن بعد توقيع في اتفاق التهدئة ولا يزال مصيرهم مجهولا؛ ليصبح بذلك عدد المعتقلين من الصيادين داخل السجون 20 معتقلا تقريبا.